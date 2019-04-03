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ФОТОФАКТ. В Киевской области при масштабном пожаре спасли маленького зайчика

Сегодня, 11:55

Спасатели тушили пожар на сухостое близ Бородянки и заметили беззащитное животное

Фото: ГСЧС
В Киевской области при масштабном пожаре спасли маленького зайчика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/473/5b8/5ca4735b8587b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/473/5b8/5ca4735b8587b.jpg Происшествия Спасатели тушили пожар на сухостое близ Бородянки и заметили беззащитное животное

Пожарные в Киевской области при тушении огня на сухостое близ Бородянки спасли маленького зайчика.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области, 2 апреля спасатели несколько часов тушили горевший сухостой, камыш и кустарники на площади около 4 га.

Во время ликвидации огня пожарные увидели маленького зайчонка, который оказался в огненной ловушке.

"Пожарным пришлось продвигаться сквозь фронт пожара, который распространялся с большой скоростью из-за сильных порывов ветра, чтобы спасти напуганное беспомощное животное", - отмечается в сообщении.

Сейчас зайчик находится в подразделении 31-й ДПРЧ Бородянка под опекой спасателей. 

Ранее сообщалось, что на днях спасатели в Киевской области зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.

Напомним, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.


Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.

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Тег бородянка, киевская область, пожары, зайцы, ГСЧС, спасение животных

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