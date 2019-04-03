ФОТОФАКТ. В Киевской области при масштабном пожаре спасли маленького зайчика
Спасатели тушили пожар на сухостое близ Бородянки и заметили беззащитное животное
Пожарные в Киевской области при тушении огня на сухостое близ Бородянки спасли маленького зайчика.
Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Киевской области, 2 апреля спасатели несколько часов тушили горевший сухостой, камыш и кустарники на площади около 4 га.
Во время ликвидации огня пожарные увидели маленького зайчонка, который оказался в огненной ловушке.
"Пожарным пришлось продвигаться сквозь фронт пожара, который распространялся с большой скоростью из-за сильных порывов ветра, чтобы спасти напуганное беспомощное животное", - отмечается в сообщении.
Сейчас зайчик находится в подразделении 31-й ДПРЧ Бородянка под опекой спасателей.
Ранее сообщалось, что на днях спасатели в Киевской области зафиксировали 101 случай возгорания травяного настила на общей площади 111,31 га.
Напомним, ученых и фермеров беспокоит упрямая привычка украинцев сжигать траву весной. Ведь огонь разрушает почвы, которыми так славится страна. Кроме того, ветер несет пламя с полей в дома и в леса. Именно из-за поджогов сухостоя спасатели чаще всего выезжают на масштабные пожары.
Также мы писали о пожарах на сухостое и в столице.
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