В Киевской области при получении взятки полиция задержала депутата облсовета

Мужчина требовал от частного предпринимателя 5 тыс. долларов

В Киевской области при получении взятки полиция задержала депутата облсовета 2019-04-08T23:50:33+03:00 Происшествия Мужчина требовал от частного предпринимателя 5 тыс. долларов







В Киевской области при получении 5 тысяч долларов взятки полиция задержала депутата областного совета.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции. В ходе расследования установлено, что за указанную сумму депутат облсовета обещал частному предпринимателю, используя свое служебное положение, повлиять на сотрудников правоохранительных органов в части непрепятствования в осуществлении предпринимательской деятельности, касающейся заготовки деревообрабатывающей продукции.

Чиновника задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины непосредственно при получении неправомерной выгоды.

Досудебное расследование осуществляется следователями теруправления Государственного бюро расследований по ч. 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на исполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды).

Как сообщалось, ранее СБУ разоблачила в систематическом получении взятокруководителя структурного подразделения государственного предприятия "Житомирстандартметрология".

Также мы сообщали о том, что в Киеве был уличен во взятке секретарь специализированного ученого совета Национального института стратегических исследований.

А прокурор из Белгород-Днестровского в Одесской области, которого уличили в получении крупной взятки, вывел оперативников на тайник с огромным арсеналом оружия, а также стало известно о его связях с преступным миром.

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