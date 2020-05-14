В Киевской области при пожаре на ферме сгорели более 100 поросят

В селе Стайки Киевской области в результате пожара на ферме погибли более 100 поросят. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области.

Возгорание произошло в хозяйственной постройке в 8:05 в четверг, 14 мая.

"По прибытии спасателями установлено, что возгорание возникло в помещении свинофермы ПОСП "Днепр" площадью 600 кв. м, где находится 300 голов свиней. Пожар локализован в 9:08 и полностью ликвидирован в 10:27, спасены 190 животных", – говорится в сообщении.

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О причинах пожара пока что не сообщается.

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Ранее сообщалось, что под Киевом пожарные спасли очаровательного щенка.

Тем временем в австралийском городке Беллс-Бич провели трехчасовую операцию по спасению собаки. Бордер-колли застрял на отвесной круче и сам спуститься не мог. На помощь отправили пожарных. Чтобы снять пса с 15-метровой высоты, спасателю пришлось спускаться вниз на тросе, а затем вместе с четвероногим путешественником медленно подниматься вверх. На ошейнике у собаки был телефон хозяина, и вскоре после спасения друзья воссоединились.

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