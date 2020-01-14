Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,93
26,62

В Киевской области при пожаре погиб парень с маленькими детьми

14 января, 13:13

Предварительная причина возгорания - курение в постели

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В селе Погребы Киевской области во вторник, 14 января, 27-летний парень и двое его малолетних детей погибли, отравившись угарным газом при пожаре в доме. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

"В 9:50 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи об обнаружении тел трех человек в с. Погребы, отравившихся угарным газом. Погибшими оказались мужчина – отец 1993 г. р. и двое детей 2015 и 2016 г. р.", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Предварительная причина возгорания – курение в постели.

Подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям на место происшествия не привлекались.

Ранее в Киеве во время тушения пожара на улице Братиславской, 8, бойцы Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину.

Также в прошлом году в Киеве горел детский сад. В результате инцидента погиб мужчина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

дети гибель киевская область пожары

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видео
В Киеве на Рождество произошла драка в маршрутке: видеоПроисшествия
Нашлись киевские
Нашлись киевские "Ромео и Джульетта", которых полиция всей страны искала с декабряПроисшествия
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесмена
Под Киевом спасают от голода четыре десятка животных на ферме известного бизнесменаДругие новости
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиков
В селе под Киевом без вести пропали двое подростков: фото мальчиковПроисшествия
Двойное убийство в Киеве: появились фото и имена подозреваемых
Двойное убийство в Киеве: появились фото и имена подозреваемыхПроисшествия
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фото
На Печерске задержали самого старого карманника Киева: фотоПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...