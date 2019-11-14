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В Киевской области при пожаре погибла женщина

14 ноября, 16:03

В Центральном горела жилая квартира

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

В селе Центральное Киевской области в результате пожара погибла женщина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

"Четырнадцатого ноября в 1:45 в оперативно-диспетчерскую службу Мироновского района поступило сообщение о пожаре по адресу: Мироновский район, с. Центральное, ул. Центральная. По прибытию спасателей установлено, что горит квартира на четвертом этаже. Проводя разведку, в одной из комнат пожарные обнаружили тело женщины 1969 года. Пожар локализован в 02:20 и ликвидирован в 02:30", - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.

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Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

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Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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киевская область пожары ГСЧС

Источник: Сегодня

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