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В Киевской области при пожаре в жилом доме погиб мужчина: видео

5 ноября, 14:48

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1967 года рождения без признаков жизни

/ Фото: ГСЧС

В Киевской области в селе Шкаровка в результате пожара в жилом доме погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

Сообщение о пожаре в переулке Пролетарском поступило спасателям 4 ноября в 20:48.

"По прибытию спасателей установлено, что горит кровля жилого дома и жилая комната на площади 48 кв.м. Пожар локализован в 21:18 и успешно ликвидирован в 22:17. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1967 года рождения без признаков жизни", – говорится в сообщении.

На месте пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава. Причина пожара устанавливается.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке в кафе "Колыба" вспыхнул пожар и прогремел взрыв. Как выяснилось, огонь вспыхнул в беседке на территории заведения и начал быстро распространяться. Когда прибыли спасатели, пламя охватило одно из помещений кафе.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной их причиной в ГСЧС называют человеческий фактор. Кроме того, часто причиной пожаров оказываются неисправности проводки. Такие трагедии чаще случаются в городах и приводят к смертям.

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Источник: Сегодня

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