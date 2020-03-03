В Киевской области проходят обыски: нашли оружие, боеприпасы и взрывчатку

В Белоцерковском районе Киевской области во вторник, 3 марта, проходят обыски, которые проводят местные полицейские и работники Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.
"Во время досудебного следствия правоохранители получили оперативную информацию, что 22-летний местный житель вместе с двумя сообщниками занимается нелегальным сбытом огнестрельного оружия и боеприпасов к нему", – говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются обыски по месту жительства сбытчиков и других фигурантов по этому делу. Одному из них уже предъявили подозрение в соучастии в сбыте незаконного оружия по ч.2 ст.28 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.
Известно, что в ходе обысков полицейские изъяли вещественные доказательства: оружие, боеприпасы и взрывчатку.
Ранее сообщалось, что в поселке городского типа Володарка Киевской области в ходе обыска у подозреваемого в краже правоохранители нашли гексоген. Это взрывчатое вещество принадлежит к группе взрывчатых веществ повышенной мощности, имеет высокую удельную энергию и скорость детонации.
Кроме того, на Прикарпатье поймали военнослужащего ВСУ на продаже оружия и боеприпасов.
Также новости "Сегодня" рассказывали, как возле одного из супермаркетов Киева задержали иностранца с целым арсеналом оружия.
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