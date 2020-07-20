В Киевской области произошел обвал грунта: погиб мужчина (фото)

В селе Тадиевка в несанкционированном карьере в понедельник, 20 июля, произошел обвал грунта, в результате которого погиб мужчина.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, в 13:35 спасателям поступило сообщение что троих людей во время копания песка обвалом грунта засыпало в нелегальном карьере.

"Стало известно, что трое мужчин решили набрать песка в неексплуатируемом карьере, в результате чего произошел оползень. Двум мужчинам удалось выбраться из-под завала своими силами, после чего они покинули данное место до прибытия пожарного подразделения", – говорится в сообщении.

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В результате поисковых работ спасатели нашли и извлекли тело погибшего мужчины 1972 года рождения.

Ранее сообщалось, что в Киеве на улице Газопроводной, 5, возле Берковецкого кладбища произошел оползень, в результате которого мужчину засыпало землей.

Также напомним, что в городе Калуш в Ивано-Франковской области люди живут в постоянном страхе, ведь их улица любой момент может оказаться под землей. Жилой массив возвели над шахтами, в которых во времена Советского Союза добывали каменную соль. Из-за этого под землей, где стоят дома, – пустоты.

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