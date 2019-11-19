В Киевской области произошло два серьезных ДТП: пятеро пострадавших (фото)

Фото: патрульная полиция Киевской области

В Киевской области во вторник, 19 ноября, произошло два серьезных ДТП, в результате которых пострадали пять человек. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в регионе.

В частности, утром на 78 км автодороги Киев – Одесса столкнулись микроавтобусы Renault Master и Mercedes-Benz Sprinter 416 CDI.

По предварительной информации патрульных, 53-летний водитель Mercedes не предоставил преимущества в движении 27-летнему водителю Renault во время разворота и совершил столкновение с последним. Кроме механических повреждений обоих автомобилей, 53-летний водитель получил травмы. Мужчину госпитализировали.

Через несколько часов на 39 км автодороги Киев – Житомир, в пгт Немешаево, столкнулись три машины: легковушка ЗАЗ 110377-40 (Славута), среднетоннажный грузовой ГАЗ-САЗ-3307 и Hyundai Accent. Все машины получили повреждения. Водитель грузовика и водитель с пассажиром автомобиля Hyundai отказались от госпитализации, однако водитель и трое пассажиров авто ЗАЗ забрали медики в Бородянскую ЦРБ.

Ранее сообщалось, что в с. Здвижевка Бородянского района в результате ДТП погибли четыре человека, среди которых были двое детей.

Также в Киевской области на территории города Боярка женщина за рулем внедорожника не справилась с управлением и протаранила пять автомобилей, стоявших на официальной парковке. По предварительным данным, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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