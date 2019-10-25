В Киевской области произошли несколько ДТП: есть погибшие и пострадавшие

В результате автомобильных аварий пострадали пять человек

В Киевской области произошло несколько ДТП, в результате которых погибли два человека, еще пятеро пострадали. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

По информации ведомства, трагические инциденты произошли в Белоцерковском и Макаровском районах.

Так, на окраине Белой Церкви местный житель не справился с управлением и вблизи села Томиловка вылетел на правую обочину. В результате этого машина на скорости съехала в кювет и врезалась в дерево. Мужчина получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Он погиб на месте происшествия.

Еще одно ДТП произошло на трассе "Киев – Чоп" между селами Ситняки и Небелица Макаровского района. Двигаясь по неосвещенной дороге, водитель сбил пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте. От полученных травм пешеход скончался на месте.

А в Броварском районе житель поселка Рожны не справился с управлением мотороллера и наехал на электроопору.

"Аналогичный случай произошел и в Переяслав-Хмельницком районе. Только там в электроопору врезался автомобиль. В результате ДТП оба водителя транспортных средств с многочисленными травмами и ушибами доставлены в больницы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", – пишут правоохранители.

Также две машины столкнулись в Обуховском районе. На автодороге "Киев-Знаменка" киевлянка, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустила другую машину. В результате транспортные средства столкнулись. Оба водителя с телесными повреждениями различной степени госпитализированы.

По фактам ДТП возбуждены уголовные производства.

Напомним, ранее ДТП с участием украинцев произошло в Чехии: у села Несовице по дороге в Брно микроавтобус с 12 пассажирами слетел с дороги и перевернулся на крышу. В результате пострадали 10 человек, трем из них понадобилась госпитализация.

Кроме того, сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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