В Киевской области произошло жуткое ДТП: ВАЗ разнесло на куски, погиб молодой парень

На автодороге Киев – Знаменка близ села Ивановка произошло ДТП, в результате которого погиб молодой парень, четыре человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.
Авария произошла накануне, 5 августа.
"В ДТП попали три автомобиля. Водитель легковушки ВАЗ-2101 не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с микроавтобусом и еще одним автомобилем. В результате пассажир ВАЗ-2101, 23-летний мужчина, от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, водитель доставлен в больницу", – говорится в сообщении.
Кроме того, травмы получили водитель и пассажир другой легковушки, а также пассажир микроавтобуса. Пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в больницу.
Также еще одно ДТП произошло в селе Острийки Белоцерковского района. Там местный житель за рулем мотоцикла Yamaha не справился с его управлением и допустил падение. В итоге мотоциклиста доставили в местную больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
Ранее сообщалось, что в Бориспольском районе под Киевом водители грузовиков не поделили между собой дорогу.
Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.
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