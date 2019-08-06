Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области произошло жуткое ДТП: ВАЗ разнесло на куски, погиб молодой парень https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8 2019-08-06T12:07:00+03:00 Происшествия Водитель легковушки ВАЗ-2101 не предоставил преимущество в движении

На автодороге Киев – Знаменка близ села Ивановка произошло ДТП, в результате которого погиб молодой парень, четыре человека пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

Авария произошла накануне, 5 августа.

"В ДТП попали три автомобиля. Водитель легковушки ВАЗ-2101 не предоставил преимущество в движении, совершил столкновение с микроавтобусом и еще одним автомобилем. В результате пассажир ВАЗ-2101, 23-летний мужчина, от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия, водитель доставлен в больницу", – говорится в сообщении.

Кроме того, травмы получили водитель и пассажир другой легковушки, а также пассажир микроавтобуса. Пострадавших с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в больницу.

Фото: ГУ Нацполиции Киевской области

Также еще одно ДТП произошло в селе Острийки Белоцерковского района. Там местный житель за рулем мотоцикла Yamaha не справился с его управлением и допустил падение. В итоге мотоциклиста доставили в местную больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.

Ранее сообщалось, что в Бориспольском районе под Киевом водители грузовиков не поделили между собой дорогу.

Также новости "Сегодня" писали, что в Шевченковском районе Киева внедорожник Nissan влетел в легковушку Volkswagen. В первом автомобиле находились четверо военнослужащих.

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