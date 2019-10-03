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В Киевской области пропал 12-летний мальчик в яркой куртке

3 октября, 08:22

Школьник ушел накануне из дома в Микитянах и до сих пор не вернулся

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 12-летнего Яна Кондратенко, который 2 октября около 15:30 ушел из дома по улице Колхозной в Микитянках и до сих пор не вернулся. На связь с родными он не выходит.

Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, на вид ребенку 10 лет, рост 140 см, у него худощавое телосложение, лицо овальное, глаза карие, волосы русые короткие. В затылочной части головы имеет шрам длиной 1,5 см.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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Он одет в куртку-ветровку оранжевого с синим цветов со светоотражающими элементами, брюки спортивные с салатными вставками, черную спортивную кофту, ботинки бежевого цвета нубука. С собой имеет темно-синий рюкзак из текстиля.

При наличии любой информации о возможном места нахождения парня просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" ушел и не вернулся 13-летний Артем Ковтуненко.

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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дети розыск киевская область

Источник: Сегодня

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