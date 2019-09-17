В Киевской области пропал 15-летний подросток

Мальчик ушел из дома в Фастове накануне вечером и до сих пор не вернулся

Иллюстрация / Фото: Pexels

Полиция сообщает о розыске 15-летнего Андрея Антипова, который 16 сентября около 21:30 ушел из дома по улице Шевченко в Фастове и до сих пор не вернулся. Как указано на странице "Розыск детей" в Facebook, на связь с родными подросток не выходит.

Рост мальчика – 180 см, у него худощавое телосложение, лицо круглое, глаза карие, волосы русые, до плеч.

Он был одет в черную куртку с надписью серого цвета "Puma", вельветовые брюки темно-синего цвета, кроссовки коричневого цвета.

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Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti/

При наличии любой информации о возможном месте нахождения ребенка полиция просит сообщать по телефону спецлинии "102" или или 093-30-34-986 (дежурная часть Фастовского отделения полиции).

Не так давно в Фастове полиция нашла пятилетнего мальчика, который пропал во время игры.

Напомним, в Одесской области ранее произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке пропала 11-летняя Даша Лукьяненко, а после напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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