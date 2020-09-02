В Киевской области пропал подросток: фото и приметы мальчика

В Киевской области 11-й день ищут подростка Олега Бойко. Парень ушел из дома еще утром 23 августа и до сих пор не вернулся.

Реклама

Как сообщает status.quo, 15-летний мальчик живет в селе Снежки в Ставищенском районе.

Приметы: рост – 155-160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, короткие, лицо овальное, глаза карие.

В день исчезновения был одет в светлую футболку, темные спортивные штаны и темные кроссовки.

В тренде В Киеве авто вылетело на летнюю террасу McDonald's: есть раненые

Реклама

Напомним, в Одесской области полицейские разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку – она ушла из дома бабушки и до сих пор ее никто не видел. Копы просят помощи в розыске ребенка и опубликовали ее фото и приметы.

А в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Чтобы найти ребенка, подняли личный состав отделения полиции. Оказалось, что мать отругала мальчика за то, что он поздно вернулся домой. На что тот обиделся и убежал – такой случай в многодетной семье произошел впервые.

Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками. Он бродил по улице один.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама