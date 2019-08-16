В Киевской области пропала 14-летняя девочка

Мери Арутунян ушла из дома в пгт. Гребенки и до сих пор не вернулась

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 14-летней девочки Мери Арутунян. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, 15 августа рано утром девочка ушла из дома по улице 1-го Мая в пгт. Гребенки и сейчас ее местонахождение неизвестно.

На вид девочке 16-17 лет, рост около 165-170 см, у нее худощавое, спортивное телосложение, лицо овальное, глаза карие, волосы темные, средней длины.

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Она была одета в футболку белого цвета с разноцветными кругами, черные лосины с синими вставками на коленях, кроссовки серого цвета в сеточку с белой подошвой, но может быть и в другой одежде. При себе имеет рюкзак серого цвета и поясную сумку розового цвета.

При наличии любой информации о девушке просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или 067 442 50 34.

Ранее сообщалось о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк.

Напомним, в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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