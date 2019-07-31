В Киевской области пропала 15-летняя девочка

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 15-летней девочки Марии Литвиновой. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, 30 июля она ушла из дома по улице Гоголевской в селе Требухов до сих пор не вернулась.
По данным правоохранителей, на вид девочке 16-17 лет, рост 165 см, у нее полное телосложение, лицо круглое, глаза голубые, волосы русые, длиной до плеч.
Также девочка одета в белую футболку, черные спортивные штаны, кеды черные текстильные, с собой – рюкзак черного цвета из кожзама.
По имеющейся информации, может находиться в Киеве.
При наличии любой информации о возможном месте нахождения девушки следует сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или 097-759-43-24.
Ранее сообщалось о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк.
Также в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.
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