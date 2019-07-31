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В Киевской области пропала 15-летняя девочка

Сегодня, 09:12

Девочка ушла накануне из дома в Требухове и до сих пор не вернулась

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Киевской области пропала 15-летняя девочка https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF,%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8C Происшествия Девочка ушла накануне из дома в Требухове и до сих пор не вернулась

Правоохранители Киевской области сообщают о розыске 15-летней девочки Марии Литвиновой. Как указано на станице "Розыск детей" в Facebook, 30 июля она ушла из дома по улице Гоголевской в селе Требухов до сих пор не вернулась. 

По данным правоохранителей, на вид девочке 16-17 лет, рост 165 см, у нее полное телосложение, лицо круглое, глаза голубые, волосы русые, длиной до плеч.

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

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Также девочка одета в белую футболку, черные спортивные штаны, кеды черные текстильные, с собой – рюкзак черного цвета из кожзама.

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По имеющейся информации, может находиться в Киеве.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения девушки следует сообщать по телефону спецлинии полиции "102" или 097-759-43-24.

Ранее сообщалось о розыске 14-летней девочки Юлии Семеняк.

Также в Одесской области не так давно произошла трагедия, потрясшая всю страну. В Ивановке было найдено тело пропавшей 11-летней Даши Лукьяненко. После напряженных поисков ее обнаружили в выгребной яме во дворе дома соседей со следами насильственной смерти. Сразу же был задержан проживавший там 22-летний Николай Тарасов, который признался в убийстве ребенка. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.

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Киев дети розыск

Источник: Сегодня

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