В Киевской области пропала 16-летняя девушка с татуировкой Медузы Горгоны

Также у девушки есть шрам на лице

Полицейские Киевской области сообщают о розыске 16-летней Марины Сидоренко, которая 4 марта утром ушла из дома в селе Гавриловка по улице Шевченко, 4 и до сих пор не вернулась.

Как сообщается на странице "Розыск детей" в Facebook, девушка может находиться в Киеве.

На вид Марине 15-17 лет, рост 160 см, у нее среднее телосложение, круглое лицо, карие глаза и темные прямые волосы.

У нее есть шрам на верхней губе и татуировка на голени в виде Медузы Горгоны. Была одета в коричневое пальто, темный реглан, синие джины и черные ботинки.

Реклама

Фото: facebook.com/kyiv.region.rozisk.deti

При получении любой информации о возможном месте нахождения ребенка просят звонить "102".

Ранее полиция разыскивала парня, который ушел из центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода" в Белой Церкви.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама