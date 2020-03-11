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В Киевской области пропала женщина с двумя маленькими мальчиками

11 марта, 09:17

Наталья Руда

Мама с детьми пропала еще 7 марта

Правоохранители Киевской области разыскивают 30-летнюю Наталью Жукалюк с двумя маленькими сыновьями – пятилетним Сашей и почти двухлетним Колей. Женщина с детьми 7 марта ушла из дома в селе Лизогубова Слобода и до сих пор о ее месте нахождения ничего неизвестно.

Женщина выглядит старше своего возраста, ее рост 170 см, у нее худощавое телосложение, овальное лицо, зеленые глаза, волосы блонд до плеч. Была одета в оранжевую куртку, темные брюки и синие кроссовки.

У маленького Саши рост 90 см, худощавое телосложение, овальное лицо, голубые глаза и темные волосы.

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У младшего Коли рост 65 см, у него среднее телосложение, круглое лицо, светлые волосы и голубые глаза.

В случае получения любой информации о возможном месте нахождения женщины с детьми просят сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.

Также в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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дети розыск киевская область

Источник: Сегодня

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