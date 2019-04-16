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В Киевской области пьяные малолетние хулиганы разгромили кладбище

Сегодня, 16:31

Дети девяти, десяти и 13-летнего возраста украли металлические трубы, сдали их в пункт приема металлолома, а на полученные деньги распили наливку

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

Четверо малолетних хулиганов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили погром на местном кладбище в селе Малая Антоновка в Белоцерковском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Сначала мальчишки похитили металлические трубы с территории Узинского сахарного завода, сдали их в пункт приема металлолома. На вырученные 137 гривен распили наливку и поехали развлекаться в село Малая Антоновка", - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

О погроме на кладбище сообщил в полицию местный житель, а правоохранители быстро вычислили хулиганов. Ими оказались четверо детей – 9, 10 и двое 13-летнего возраста, все жители города Узин. Как оказалось, один из старших мальчиков уже попадал в поле зрения полицейских за совершение кражи.

Фото: kv.npu.gov.ua

Компания призналась в совершенных преступлениях и рассказала всю предысторию своего варварского поступка на кладбище: "выпили, а потом захотели развлечься".

Малолетние злоумышленники повредили семь памятников на могилах, три из которых уничтожено полностью и не подлежат реставрации.

Фото: kv.npu.gov.ua

Открыты два уголовных производства по ч. 3 ст. 185 (кража) и по ч. 3 ст. 297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. 

Ранее сообщалось, что в селе Таврическое Ореховского района Запорожской области вандалы разрушили несколько могил на местном кладбище

Также мы писали, что вандалы разгромили могилы и надгробия на Лесном кладбище в Киеве.


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Тег кладбище, вандализм, хулиганство, киевская область, несовершеннолетние

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