Сделать стартовой
26,42
29,76
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Происшествия

В Киевской области пьяный экс-боец АТО угрожал подорвать дом

18 июня, 16:55

У мужчины нашли боеприпасы и порох

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

В пгт. Дымер Киевской области 55-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о намерениях взорвать дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Группа реагирования патрульной полиции оперативно выехала на место происшествия и обнаружила гражданина в нетрезвом виде, который заявил, что у него есть три мешочка с порохом, которыми он намеревался взорвать дом", – говорится в сообщении.

Во время осмотра помещения правоохранители также обнаружили 237 патронов к автоматическому оружию. Боеприпасы работники полиции изъяли, а также выяснили, что все это мужчина привез из зоны АТО, где принимал участие в боевых действиях.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Житомире будут судить двух участников АТО, подозреваемых в убийстве жителя Хмельницкой области. 

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве правоохранители изъяли в ходе обысков в одной из столичных квартир арсенал оружия и боеприпасов

Напомним, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег боеприпасы, киевская область, атошник

Вы сейчас просматриваете новость " В Киевской области пьяный экс-боец АТО угрожал подорвать дом". Другие Происшествия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Житомире двум участникам АТО "светит" пожизненное заключение из-за отравления и убийства мужчины

29 марта, 00:16

Мужчины угостили водителя авто кофе, добавив психотропные лекарства, а потом утопили

Скандал с врачами-взяточниками: разоблачил медиков боец с позывным "Тигр"

10 декабря 2018, 11:54

Медики наживались на военнослужащих, получивших травмы на фронте

Врачи в Киеве брали взятки с АТОшников: при обыске нашли 130 тысяч долларов

6 декабря 2018, 15:05

Взяточникам грозит до 10 лет тюрьмы

Под Киевом сожгли автомобили активистов, борющихся с коррупцией

4 октября 2018, 11:08

Машины взорвали прямо во дворе дома семьи активиста

Алибасова вывозят из России: что случилось

Что будет, если каждый день съедать по два яйца

14 случаев, когда Кейт Миддлтон забыла, что она – герцогиня

Чем полезна клубника, а чем вредна?

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"

Варум: Лёня гулять мало не умеет. Но потом он опять любимый муж

Зеленского просят оставить Резниченко на своем посту

Голод может помочь надолго остаться молодым

Отчего болят коленки

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

"К тем, кто послал самолет, есть вопросы": интервью с главой экспертной группы по крушению Ил-76

Вчера, 07:37

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин руководил экспертизой по катастрофе Ил-76 под Луганском

Перерасчет пенсий: кому и сколько добавят 1 июля

Вчера, 07:25

За медали добавят копейки, а чернобыльцам — почти сотню

Газовая война: почему Россия "согласилась" на транзит газа через Украину и нужно ли это нам

16 июня, 07:51

Эксперты считают, что Украина вовремя не обезопасила себя, проведя реформы, чем загнала себя в патовую ситуацию

Электронная Украина: какие услуги вскоре станут доступны онлайн

16 июня, 07:37

За 2019 г. должно добавиться 50 новых электронных услуг

Ученые нашли самый полезный продукт для гипертоников

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Что делать, если изо рта появился неприятный запах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь