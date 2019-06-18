В Киевской области пьяный экс-боец АТО угрожал подорвать дом

У мужчины нашли боеприпасы и порох

Фото: kv.npu.gov.ua.

В пгт. Дымер Киевской области 55-летний мужчина позвонил в полицию и сообщил о намерениях взорвать дом. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Группа реагирования патрульной полиции оперативно выехала на место происшествия и обнаружила гражданина в нетрезвом виде, который заявил, что у него есть три мешочка с порохом, которыми он намеревался взорвать дом", – говорится в сообщении.







Во время осмотра помещения правоохранители также обнаружили 237 патронов к автоматическому оружию. Боеприпасы работники полиции изъяли, а также выяснили, что все это мужчина привез из зоны АТО, где принимал участие в боевых действиях.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Житомире будут судить двух участников АТО, подозреваемых в убийстве жителя Хмельницкой области.

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве правоохранители изъяли в ходе обысков в одной из столичных квартир арсенал оружия и боеприпасов.

Напомним, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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