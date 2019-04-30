В Киевской области пьяный мужчина с женой напали на полицейских

Водителя "Нивы" остановили чтобы проверить документы

Фото: Нацполиция

Двух людей задержали за нападение на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киевской области.

Выяснилось, что полицейские остановили автомобиль ВАЗ-2121, водитель которого был пьян и нарушал правила дорожного движения.

Полицейский потребовал предоставить документы для проверки, но водитель начал хватать его за одежду и снаряжение.

"На помощь правонарушителю вышла пассажирка авто, которая оказалась его сожительницей, неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове. Впоследствии медики диагностировали у него гематому и прокус фаланги на руке", – говорится в сообщении ведомства.

Оба правонарушители задержаны. На 40-летнего водителя составили протокол по ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) КоАП. Также следователи начали уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Раненого офицера полиции госпитализировали, а его коллеги на протяжении часа сумели установить личности участников происшествия.

Кроме этого, в Днепре пьяный ранее судимый местный житель напал на работника полиции. В День защитника Украины 32-летний ранее судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, остановил движение колоны спецтехники и ударил водителя.

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