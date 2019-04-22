В Киевской области пьяный парень выстрелил в лицо мужчине

Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и решил пострелять из пневматического оружия ради развлечения

Архивное фото: С.Ваганов.

В селе Гнатовка Киево-Святошинского нетрезвый молодой человек, возвращавшийся с товарищами домой после распития алкоголя, ради развлечения устроил стрельбу из пневматического оружия. В результате инцидента пострадал мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"Товарищи после распития алкогольных напитков возвращались домой. В это время один из них ради развлечения начал стрелять из пневматического пистолета в прохожего, который шел впереди. От пуль мужчину спас рюкзак. Когда прохожий сделал замечание хулигану, тот подошел почти вплотную, выстрелил ему в лицо и скрылся. В результате нападения 32-летний мужчина получил травму губы и зуба", – говорится в сообщении.

Личность стрелка быстро установили и задержали. Ним оказался 21-летний местный житель, который признался в содеянном, однако объяснить свой дерзкий поступок не смог. У злоумышленника полиция изъяла пистолет "Форт-12", который принадлежит его товарищу.

Возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статья предусматривает лишение свободы от трех до семи лет. Молодому человеку объявлено о подозрении. Меру пресечения ему выберет суд.

Ранее сообщалось, что в Киеве после тройного ДТП между двумя водителями вспыхнул конфликт, в ходе которого один из них достал пистолет и начал стрелять по машине другого.

Напомним, что возле метро "Левобережная" в Киеве мужчина открыл стрельбу из-за шума под окнами своей квартиры. Возмущенный киевлянин решил компанию, которая не реагировала на его замечания. В результате он выпустил в них несколько резиновых пуль. Одного человека с ранениями в живот госпитализировали.

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