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В Киевской области пьяный полицейский сбил двух пешеходов и пытался скрыться

17 февраля, 02:05

Один человек погиб, другой в больнице

Фото: brovary.net.ua

Фото: brovary.net.ua

В Киевской области пьяный полицейский сбил двух людей. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции в Киевской области.

"В городе Бровары сотрудник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля „Nissan". Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не уменьшил скорость, не остановился, чтобы предоставить преимущество им и совершил наезд на двух людей", — говорится в сообщении.

После совершения ДТП, по словам очевидцев, водитель на авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие неравнодушные водители.

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Фото: kv.npu.gov.ua

"На место аварии прибыли следственно-оперативная группа, руководство Броварского отдела полиции. Водитель-правонарушитель с явными признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер", — добавляется в сообщении.

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Отмечается, что в результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу.

По словам руководителя Броварского отдела полиции Олега Петренко, задержанным оказался работник экс-спецподразделения "Беркут", передает издание "Трибуна-Бровары". В его крови правоохранители обнаружили около 3 промилле алкоголя, что является сильной степенью опьянения.

Напомним, ранее мы писали, что пьяный полицейский в Запорожской области устроил ДТП. Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести. Если вину мужчины докажут, ему грозит ограничение свободы сроком до трех лет и лишение права управлять транспортными средствами на тот же срок.

Кроме этого, в Конотопе Сумской области автомобиль местного отделения полиции совершил наезд на 10-летнего мальчика. Полицейский-водитель немедленно вызвал скорую и до приезда медиков оказывал ребенку первую доврачебную помощь. Ребенка доставили в больницу, где ему предоставили всю необходимую помощь, работники полиции также помогли пострадавшему мальчику лекарствами.

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Источник: Сегодня

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