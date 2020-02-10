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В Киевской области пьяный водитель устроил на трассе ДТП (фото)

10 февраля, 10:03

Мужчина от госпитализации отказался

На трассе Киев – Харьков – Должанский возле поворота на Барышевку произошло пьяное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области, уточняя, что авария произошла в ночь на 8 февраля.

По данным копов, авто Opel Astra, за рулем которого был 45-летний водитель, врезалось в металлический отбойник. Мужчина отказался от госпитализации.

Во время общения у нарушителя полицейские обнаружили признаки алкогольного опьянения. Проходить проверку он отказался.

В отношении водителя патрульные составили ряд административных материалов, протокол по ст. 124 (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств) КУоАП и протокол ст. 130 (Управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) КоАП.

Ранее в Киеве недалеко от станции метро "Почтовая площадь" пьяная девушка-водитель Suzuki Vitara устроила ДТП. При этом она отказалась проходить тест на содержание алкоголя в крови и устроила копам скандал.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный водитель "Славуты" врезался в забор и уснул в машине копов.

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ДТП киевская область трасса пьяный водитель Барышевка пьяное вождение

Источник: Сегодня

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