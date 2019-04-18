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В Киевской области – пять масштабных ДТП, есть погибшие

Сегодня, 12:56

Несколько человек также были сильно травмированы, один в коме

Фото: kv.npu.gov.ua
Фото: kv.npu.gov.ua.

В Главном управлении Нацполиции Киевской области сообщили о масштабный авариях, которые произошли на Киевщине за последние сутки.

Так, в Броварах водитель совершил наезд на мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

"Установлено, что, управляя рейсовым автобусом марки "I-VAN" 69-летний мужчина наехал на пешехода. Пострадавший, 41-летний житель Киева, в состоянии комы доставлен в больницу", - сообщают в ГУ НП Киевской области.

В Обуховском районе 50-летний водитель Volkswagen, не справившись с управлением, столкнулся с деревом. В результате ДТП мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Фото: kv.npu.gov.ua

Под Киевом между поселками Калиновка и Глеваха у заправки произошла еще одна масштабная авария. По предварительным данным, в ДТП попал эвакуатор, который перевозил два автомобиля. В результате ДТП, водитель эвакуатора погиб, одна из перевозимых легковушек оказалась на крыше второй. Обстоятельства ДТП устанавливают.

Также сегодня утром "тройное" ДТП произошло на Гостомельской трассе, один человек получил сильные травмы.

По данным фактам открыты уголовные производство. Продолжается следствие.

Еще об одной аварии сообщают в ГСЧС Киевской области. 18 апреля в 2:18 в оперативно-диспетчерскую службу Макаровского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 67 км трассы Киев-Чоп возле села Небелица.

"Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что произошел наезд легкового автомобиля на отбойник, водителя зажало металлическими конструкциями и он нуждается в деблокации", – рассказали в ГСЧС.

Фото: kv.dsns.gov.ua

С помощью гидравлических ножниц спасатели достали пострадавшего из авто и передали в руки медиков. Кроме него, травмы различной степени тяжести получили еще два человека.

Также мы писали, что на проспекте Шухевича (Ватутина) в Киеве произошла смертельная авария. Под колесами иномарки погиб молодой мужчина. Инцидент случился поздно вечером 17 апреля.

Ранее сообщалось, что внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119, в Киеве и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.


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Тег ДТП, киевская область, аварии

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АВТОР:

Наталья Мамчур

Источник:

Сегодня

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