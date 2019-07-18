В Киевской области раскрыли "реабилитационные центры", где эксплуатировали людей
В преступную группировку входили граждане Российской Федерации
В Киевской области разоблачили преступную группировку из пяти граждан РФ, которые под видом "реабилитационных центров" занимались трудовой эксплуатацией социально уязвимых лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным прокуратуры, на территории Киевской области участники организованной группы арендовали помещение и образовали шесть "реабилитационных центров", где содержались алко- и наркозависимые лица, безработные и лица без определенного места жительства, которых привлекали под видом оказания квалифицированной помощи и лечения.
"Вместо получения медицинской, психологической или любой другой помощи такие лица были вынуждены постоянно, систематически, по указанию надзирателей "реабилитационных центров" и главное бесплатно выполнять тяжелую физическую работу, вознаграждение за которую получали участники преступной группы. Участники организованной группы задержаны в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Киевской областях", - говорится в сообщении.
При проведении обысков правоохранители выявили более 40 человек, которых завербовали преступники и привлекли к бесплатной работе, в том числе на хлебном заводе. Кроме того, обнаружены и изъяты документы по деятельности "реабилитационных центров", записи, графики работы, анкеты завербованных лиц, визитки, объявления о деятельности таких центров, мобильные телефоны с помощью которых злоумышленники общались между собой и своими "поднадзорными".
Всем участникам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 149 УК Украины ("Торговля людьми") и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее, в Харькове пресекли деятельность сети псевдореабилитационных центров по лечению наркозависимых и алкоголиков. "Лечение" 230 человек осуществлялось карцером и молитвой.
Также в Черниговской области под видом реабилитационного центра для лечения наркоманов орудовала преступная группировка, которая удерживала 200 человек. Пленников держали в специальных бараках и подвалах, а некоторых – пытали. "Пациентов" заставляли работать на обработке древесины, в сельском хозяйстве и строительстве.
Кроме того, сообщалось, что во Львове полицейские задержали женщину, которая пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу.
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