В Киевской области раскрыли земельную аферу с участками для бойцов АТО

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

В Киевской области полиция открыла уголовное производство по хищению госземель в Мироновском районе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Установлено, что должностные лица органов местного самоуправления, злоупотребляя своим положением, умышленно, с целью получения неправомерной выгоды, незаконно вывели из государственной собственности земельные участки на территории Мироновского района", – говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновники выводили земли из госсобственности под предлогом выделения земельных участков сельхозназначения для участников антитеррористической операции.

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Полиция провела обыски в кабинетах должностных лиц Зеленковского сельского совета и по месту их жительства. Изъяты документация, касающаяся проведения закупок за государственные средства, доверенности от участников АТО, переписка с государственными учреждениями.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины и сразу начала проводить необходимые следственные действия для документирования преступления.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила земельную аферу на почти 1 миллиард гривен. Так, чиновники завладели государственными землями природно-заповедного фонда, которые находятся в элитном районе под Киевом.

Напомним, в Украине идет подготовка к земельной реформе и открытию рынка сельхозземель, запланированному на 2020 год. Новости "Сегодня" узнавали, поддерживают ли свободный оборот земель украинцы:

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