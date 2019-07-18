В Киевской области раскрыли жестокое убийство участницы "Битвы экстрасенсов"

По данным прокуратуры, женщину убил таксист

Иллюстрация. Фото: Григорий Салай, Сегодня

В Киевской области раскрыли жестокое убийство участницы телевизионного шоу "Битва экстрасенсов", которое произошло три года назад. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Так, в октябре 2016 года в зарослях вблизи очистных сооружений КП "Бояркаводоканал" между Бояркой и Белогородкой было найдено тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями. Погибшей оказалась одна из участниц телепрограммы "Битва экстрасенсов", у которой остались сиротами трое детей.

"Правоохранительными органами было начато досудебное расследование по факту умышленного убийства. С этого времени продолжались следственные (розыскные) и негласные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного преступления и лиц, которые могут быть причастны к нему", – уточнили в прокуратуре.

Накануне, 17 июля, в Киеве был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве участницы телепередачи.

"В настоящее время установлено, что он, подрабатывая таксистом, ночью 21 сентября 2016 года подвозил потерпевшую. На почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес ей более 10 колотых ран в область шеи, груди и живота и оставил тело в зарослях, а сам после совершения преступления вернулся к месту своего проживания", – раскрыли обстоятельства дела в прокуратуре.

Во время обысков по месту жительства мужчины было найдено огнестрельное оружие и возможное орудие совершения преступления.

Задержанному уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 115 УК Украины ("Умышленное убийство") и ч.1 ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием и боеприпасами"). Также подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в городе Фастов Киевской области произошло жестокое убийство: мужчина проник в дом своего знакомого и, пока тот спал, нанес ему 24 удара ножом.

Также в Харькове копы задержали мужчину, подозреваемого в убийстве.

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