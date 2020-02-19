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В Киевской области распылили слезоточивый газ в школе: 16 детей попали в больницу

19 февраля, 15:27

Пострадали дети в возрасте от 6 до 15 лет

В школе города Сквира близ Белой Церкви неизвестный распылил слезоточивый газ, пострадали 16 детей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Киевской области.

"Всех учеников эвакуировали с места происшествия. За медицинской помощью обратились дети в возрасте от 6 до 15 лет. 16 пострадавших госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, работники ювенальной превенции, спасатели и медики. На сегодня учебный процесс приостановлен.

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Полиция разыскивает виновника инцидента, чтобы привлечь его к ответственности.

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Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Ранее в черниговской школе № 21 распылили слезоточивый газ. Сотрудники провели эвакуацию, однако девять учеников попали в больницу.

Также в Броварах Киевской области подросток распылил слезоточивый газ в школе, тем самым сорвав учебный процесс. К счастью, никто из детей не пострадал. Кроме того, аналогичное ЧП произошло в Белой Церкви, где пострадали шесть детей.

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школа киевская область сквира

Источник: Сегодня

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