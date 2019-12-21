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В Киевской области конфликт между мужчинами закончились стрельбой: двое пострадавших

21 декабря, 16:43

Инцидент произошел из-за ревности

/ Фото: Нацполиция

В Киевской области ссора между мужчинами закончилась стрельбой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Как написали в источнике, инцидент в Макарове произошел на почве ревности.

"Двое товарищей приехали на "разборки" навеселе, прихватив с собой оружие. В результате столкновения между группой мужчин, один из них получил травмы в виде огнестрельного ранения уха, другой – ранения руки", – говорится в сообщении.

Прибывшие правоохранители изъяли охотничье ружье, устройство для отстрела резиновых пуль "Форт-12р", патроны. Оружие и боеприпасы направлены на проведение экспертизы.

Злоумышленников задержали на месте правонарушения, ими оказались 39-ти и 44-летний местные жители.

Полиция начала уголовное производство по факту хулиганства. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения двум задержанным мужчинам.

Напомним, 17 декабря в Чабанах под Киевом конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями закончился дракой и стрельбой из пистолета .

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину. По данным полиции, на мужчину начала лаять собака. Это и послужило поводом для выпившего посетителя открыть огонь.

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стрельба ревность макаров киевская область

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