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В Киевской области разоблачили группировку, выдававшую паспорта мигрантам

Сегодня, 12:58

Организатор группировки оказался уроженцем Исламской республики

Фото: прокуратура Киевской области
Фото: прокуратура Киевской области.
В Киевской области разоблачили группировку, выдававшую паспорта мигрантам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/a03/e4d/5c9a03e4d1bf4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/a03/e4d/5c9a03e4d1bf4.jpg Происшествия Организатор группировки оказался уроженцем Исламской республики

В Киевской области задержали участников организованной преступной группировки при получении восьми тысяч долларов США взятки от нелегальных мигрантов, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В группировку входили организатор – уроженец Исламской республики, а ныне гражданин Украины, и двое граждан Дагестана и Украины. Последние подыскивали потенциальных незаконных мигрантов, которых за деньги незаконно переправляли через государственную границу Украины в страны ЕС. Свои "услуги" оценивали от восьми тысяч до 16 тыс. долларов.

В частности, за 25 тыс. долларов США они предложили изготовить паспорта гражданина Украины для выезда за границу двум лицам из Мальдивской Республики и Республики Камерун.

Во время получения части средств в сумме восьми тысяч долл. участников группировки задержали.

В ходе обысков по адресам проживания и офиса фигурантов дела было изъято большое количество украинских паспортов, оформленных на разных людей. Также нашли бланки регистрации, фотографии разных людей, деньги, телефоны.

Преступникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Им грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что во Львовской области на контрольно-пропускном пункте "Смельница" пограничники задержали семерых нелегальных мигрантов из Монголии.

Также мы писали, что в Польше задерживали граждан Украины, которых подозревали в незаконной легализации иностранцев. В частности, за это арестовали украинцев в Люблине.

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Тег взятка, задержание, киевская область, нелегальные мигранты

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