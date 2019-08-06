В Киевской области рейдеры пытались захватить предприятие: фото и видео 2019-08-06T11:09:00+03:00 Происшествия Инцидент произошел в Бориспольском районе

В Киевской области произошла попытка рейдерского захвата перерабатывающего предприятия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ГУ Нацполиции в регионе Андрей Небитов.

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"Группа лиц в камуфляжной форме совершила нападение на перерабатывающее предприятие в Бориспольском районе. На основании копий непонятных документов они пытались блокировать персонал, охрану и захватить производственные помещения. Как результат, получили достойный ответ полицейских спецназовцев", – написал Небитов.

Согласно его данным, двое организаторов будут задержаны и помещены в СИЗО. По данному факту возбуждены уголовные производства по ст.ст. 187, 296 УК Украины.

Напомним, ранее в Киевской области произошла попытка рейдерского захвата – разыгрался настоящий боевик с криками, драками и вызовом полиции – в село Ольшанская Новоселица приехали мужчины крепкого телосложения с документами о смене главы сельскохозяйственного кооператива.

Напомним, в ноябре 2018 года был внесен в Верховную Раду был внесен антирейдерский закон. Министр юстиции Павел Петренко отмечал, что законопроект разработан совместными усилиями Министерства юстиции, народных депутатов, представителей бизнес-сообщества, офиса BRDO и бизнес-омбудсмена.

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