В Киевской области с поличным поймали банду грабителей (фото и видео)

Фото: ГУНП в Киевской области

В Киевской области полицейские задержали банду грабителей. Преступников поймали с поличным – во время кражи.

"Работали" преступники на протяжении 2019 года. За это время они успели ограбить ряд предприятий, торговых центров и офисов на территории Киева, Винницкой и Киевской областях. В банду входили мужчины в возрасте 30-35 лет. Все они – жители Житомирской, Киевской областей и столицы. У некоторых из них уже были проблемы с законом.

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В пресс-службе местной полиции рассказали, что группировка каждый раз тщательно готовилась к каждому "налету". Они делали "разведку", выясняли график работы торговых заведений и офисных помещений, а также чем можно "поживиться".

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Сейчас полицейские выясняют роль каждого злоумышленника. Решается вопрос об объявлении для задержанных подозрения.

Ранее новости "Сегодня" писали о том, что полиция задержала опасную банду, которая грабила элитные квартиры по всей Украине. Участников вооруженной группировки, которые грабили элитные квартиры, угрожая владельцам расправой, задержали в процессе спецоперации в Киеве, Виннице и Черкасской области.

А в Херсоне полицейские разоблачили "серийников", которые грабили помещения, продавали украденное и наслаждались жизнью на вырученные деньги.

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