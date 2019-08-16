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В Киевской области силовики изъяли 17 млн ​​грн у организатора подпольных онлайн-казино

Сегодня, 23:32

В целях конспирации серверное оборудование размещались на территории Российской Федерации

/ Фото: pexels.com

В Киевской области силовики разоблачили организатора игорного бизнеса и пресекли деятельность нескольких веб-ресурсов, с помощью которых игроки имели доступ к виртуальным игровых автоматов в украинском сегменте сети Интернет.

Об этом сообщает департамент защиты экономики Нацполиции Украины в Facebook. 

В целях конспирации преступной деятельности серверное оборудование и центры обработки платежей размещались на территории Российской Федерации. Для легализации средств, полученных в качестве онлайн ставок, 32-летний гражданин использовал платежные системы, которые находятся под санкциями.

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Частный дом организатора сети находился на территории полуострова в Киевской области. Оттуда осуществлялось удаленное администрирование веб-ресурсов, обработка обращений клиентов казино и контроль за выплатами "выигрышей".

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Фото: rawpixel.com / Freepik

Силовики провели санкционированные обыски по месту жительства организатора. Правоохранители изъяли 520 000 долларов США и 140 тысяч евро (более 17 млн гривен. – Ред), полученных от функционирования онлайн казино, компьютерную технику и "черновые" записи, подтверждающие преступную деятельность гражданина. В рамках уголовного производства, открытого по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины, будет устанавливаться полный круг лиц, причастных к функционированию сети онлайн-казино.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили работу казино, вход в которое был замаскирован под платяной шкаф. Чтобы попасть внутрь заведения для проведения обысков, копам понадобилась помощь ГСЧС, поскольку все входы-выходы были заблокированы.

Также подпольный зал с игровыми аппаратами обнаружили в Борисполе.  

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Источник: Сегодня

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