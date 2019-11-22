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На Киевщине скоростной поезд насмерть сбил женщину

22 ноября, 11:47

ЧП произошло возле станции "Березань"

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Возле станции "Березань" в Киевской области женщина попала под скоростной поезд, когда переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

"Сообщение в полицию поступило в 19 часов. Потерпевшей оказалась местная жительница, 1955 года рождения. Женщина получила травмы несовместимые с жизнью. На момент проведения осмотра места происшествия движение железнодорожного транспорта не прекращалось и осуществлялось по запасным путям", – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, три человека погибли в результате наезда электропоезда близ села Павловское в Запорожской области.

В минувшем месяце в Харьковской области пассажирский поезд сообщением Лисичанск – Киев на станции Тишковская в Шевченковском районе сбил насмерть 68-летнюю женщину. По данным полиции, женщина переходила пути в установленном месте и не заметила пассажирский поезд Лисичанск – Киев, который двигался из города Купянска в направлении Харькова без остановки. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось.

Также неизвестный мужчина толкнул ребенка и его мать под прибывающий поезд на вокзале германского Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен). Женщину госпитализировали, ребенка спасти не удалось.

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смерть поезда киевская область Березань

Источник: Сегодня

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