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В Киевской области следователь получил четыре года тюрьмы из-за взятки в 50 тыс. долларов

24 июля, 15:08

Наталья Руда Наталья Руда

Также к трем годам приговорили адвоката

Высший антикоррупционный суд вынес приговоры бывшему следователю по особо важным делам прокуратуры Киевской области и адвокату, которых разоблачили на получении взятки в 50 тысяч долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Следователь и адвокат получили взятку за "влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства".

"Приговором суда экс-работнику прокуратуры Киевской области назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на два года. Адвокат приговорен к трем годам лишения свободы с лишением права занимать должности в судах, правоохранительных органах и адвокатуре сроком на два года", – говорится в сообщении.

Приговор вступает в законную силу через 30 дней со дня его оглашения, если не будут внесены апелляционные жалобы.

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Напомним, в Киеве сотрудник СБУ попался на взятке.

Также в Киеве задержали мужчину, который за деньги предлагал бизнесмену "решить вопрос" с арендой земли в столице через чиновников Киевской городской государственной администрации (КГГА) и Киевсовета.

О том, как правильно ловить взяточников, смотрите в видео:

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взятка киевская область следователь

Источник: Сегодня

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