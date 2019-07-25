В Киевской области следователь украл у своего коллеги вещественные доказательства
Вещественными доказательствами оказались деньги, на которые следователь купил технику и гаджеты
В Киевской области следователь похитил у своего коллеги вещественные доказательства. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции региона.
"Кражу вещественных доказательств со служебного кабинета обнаружил работник следственного подразделения и обратился с соответствующим рапортом к руководителю территориального отдела полиции. Во время проведения необходимых мероприятий установлено, что к совершению кражи причастен работники следственного отдела", – говорится в сообщении.
Отмечается, что следователь воспользовался тем, что в кабинете шли ремонтные работы, и похитил вещественные доказательства – денежные средства, на которые потом купил современные технику, гаджеты и телевизор.
Остатки средств и другие вещественные доказательства изъяты по месту временного проживания работника полиции. 29-летний следователь задержан и находится в изоляторе временного содержания.
Собранные материалы по данному факту переданы в Государственный бюро расследований.
Ранее сообщалось, что в Киеве руководителя отделения следственного отдела Деснянского управления полиции уличили в организации поборов с игорных заведений.
Кроме этого, недавно на Закарпатьеразоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.
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