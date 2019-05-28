В Киевской области со стрельбой задержали дебошира, размахивающего топором

Мужчина был пьян и бросался на брата

Фото: Facebook

В селе Перегоновка Обуховского района полиция задержала дебошира, применив табельное оружие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Киевской области.

"По спецлинии 102 поступила информация от местного жителя о том, что в селе Перегоновка 33-летний брат заявителя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял в руки топор и пытается нанести ему телесные повреждения. На место происшествия сразу выехала полиция. Нетрезвый мужчина начал оказывать сопротивление уже и полицейским. В частности, пытался нанести телесные повреждения топором 28-летнему работнику полиции, который вынужден был использовать табельное оружие и осуществить вверх первый предупредительный выстрел", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному.

Возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области полицейские задержали мужчину, который в пьяном виде ездил по улицам Пятихаток и пугал людей стрельбой из пистолета.

Также в столичном аэропорту "Жуляны" мужчина, прибывший из России и не сумевший объяснить цели своей поездки, после отказа во въезде устроил дебош.

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