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Под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода

Сегодня, 13:18

Сейчас решается вопрос о задержании правонарушителя

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
Под Киевом полицейский насмерть сбил пешехода //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/59f/102/5c459f1026dad.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/59f/102/5c459f1026dad.jpg Происшествия Сейчас решается вопрос о задержании правонарушителя

Неизвестный автомобиль совершил наезд на мужчину на пешеходном переходе. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия. Инцидент случился в городе Бровары, сообщает пресс-служба Нацполиции. Водитель пришел в отделение полиции и сообщил о ДТП.

Выяснилось, что водитель является работником одного из подразделений Национальной полиции Украины. Правонарушитель объяснил, что покинул место происшествия для того, чтобы самостоятельно явиться в отдел полиции и сообщить о ДТП.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).

Напомним, что недавно под Киевом произошло ужасное ДТП на трассе в направлении Южного моста со стороны Конча-Заспы. На огромной скорости BMW X5 влетел в отбойник, далее с оторванным колесом проехал около ста метров и, протаранив попутный Daewoo Lanos, слетел с дороги.

Такжепод Черниговом в результате столкновения автобуса и грузовика погибли двое водителей-иностранцев. Один из них – гражданин Сербии, другой – гражданин Молдовы. В автобусе находились 14 пассажиров, один из пассажиров был госпитализирован в больницу с множественными ранами головы.

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Тег ДТП, бровары, погибшие, пострадавшие

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