В Киевской области спасатели сняли с открытого окна на 9 этаже двоих детей

В Фастове спасатели сняли с открытого окна на девятом этаже жилого дома двух маленьких детей.

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Об этом сообщает пресс-служба Фастовского отделения полиции.

"В Фастовское отделение полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города на подоконнике 9-го этажа сидят двое малолетних детей до трех лет. На место происшествия немедленно выехал наряд полиции. Уже на месте выяснилось, что в обеденное время мать легла отдыхать с детьми, которые встали раньше и решили поиграть на подоконнике. Работникам полиции удалось оперативно и технически отреагировать на данное событие и, к счастью, дети спасены", – говорится в сообщении.

С матерью правоохранители провели профилактическую работу.

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