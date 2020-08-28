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В Киевской области спасатели сняли с открытого окна на 9 этаже двоих детей

28 августа, 08:47

Наталья Руда Наталья Руда

ЧП произошло в Фастове

В Фастове спасатели сняли с открытого окна на девятом этаже жилого дома двух маленьких детей.

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Об этом сообщает пресс-служба Фастовского отделения полиции.

"В Фастовское отделение полиции поступило сообщение о том, что на одной из улиц города на подоконнике 9-го этажа сидят двое малолетних детей до трех лет. На место происшествия немедленно выехал наряд полиции. Уже на месте выяснилось, что в обеденное время мать легла отдыхать с детьми, которые встали раньше и решили поиграть на подоконнике. Работникам полиции удалось оперативно и технически отреагировать на данное событие и, к счастью, дети спасены", – говорится в сообщении.

С матерью правоохранители провели профилактическую работу.

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Напомним, что в Киеве патрульные полицейские спасли четырехлетнего мальчика, который едва не выпал с балкона.

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Ранее в Киеве двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Эксперты говорят, что в позапрошлом году на подоконниках не удержались по меньшей мере две сотни детей. Как защитить малышей, узнавали журналисты "Сегодня".

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дети фастов киевская область

Источник: Сегодня

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