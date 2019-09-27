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В Киевской области спасли из запертой квартиры трехлетнюю девочку

27 сентября, 14:43

ЧП произошло в Московском квартале Славутича

Фото: ГУ ГСЧС в Киевкой области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевкой области

Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области освободили из закрытой квартиры трехлетнюю девочку. ЧП произошло в Славутиче. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"27 сентября в 9:44 в оперативно-диспетчерскую службу г. Славутич поступило сообщение, что в Московском квартале на пятом этаже девятиэтажного дома осталась запертой трехлетняя девочка", – говорится в сообщении.

С помощью автолестницы спасатели поднялись в окно пятого этажа и провели деблокацию балконных дверей квартиры.

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Фото: ГУ ГСЧС в Киевкой области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевкой области

Другие обстоятельства инцидента на сообщаются.

Ранее сообщалось, что в поселке Новотроицкое шестилетний мальчик застрял металлической конструкции на игровой площадке. Ребенка из "ловушки" вытащили спасатели.

Также в Харькове семилетняя школьница играла во дворе и застряла между двумя стволами деревьев. В "ловушку" попала нога ребенка. Спасатели раздвинули стволы пневматическими ножнами и достали напуганного ребенка. Вся операция длилась 10 минут.

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дети спасение славутич

Источник: Сегодня

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