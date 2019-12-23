В Киевской области спасли косулю, которую сбила машина и покусала собака

Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Близ пгт. Дымер бойцы киевской Службы спасения животных спасли косулю, которую сначала сбила машина, потом ее покусала собака и в результате животное застряло в ограде кладбища.

"Возле Дымера по дороге пробегала очень невезучая косуля. Косулю сначала задело машиной, и она в панике забежала на местное кладбище. На кладбище на косулю напала и покусала собака. Когда это заметил пришедший на кладбище мужчина, он прогнал собаку, а косуля побежала по кладбищу и застряла в ограде одной из могил. Мужчина, который спас косулю от собаки, обратился в Команду спасения животных", – сообщается в паблике Kyiv Animal Rescue Group.

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Спасатели при помощи гидравлического инструмента освободили косулю из ограды и госпитализировали ее.

Состояние животного крайне тяжелое, есть как раны от ДТП, так и от собаки, кровотечение, а также компрессионная травма от сдавливания.

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