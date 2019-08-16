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В Киевской области таможенник попался на взятке за ввоз иностранных машин

Сегодня, 12:10

Таможенника задержали на рабочем месте при получении очередной взятки в размере 450 долларов за оформление автомобиля из США

/ Фото: СБУ

В Киевской области Служба безопасности Украины разоблачила во взяточничестве чиновника таможенного поста "Специализированный" Государственной фискальной службы. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что главный государственный инспектор отдела таможенного оформления организовал схему вымогательства неправомерной выгоды с граждан за беспрепятственное оформление транспортных средств. Правоохранители задержали таможенника на рабочем месте при получении очередной взятки в размере 450 долларов США за оформление автомобиля, который прибыл из Штатов", – говорится в сообщении. 

По информации спецслужбы, по такой схеме злоумышленник легализовал почти два десятка автомобилей.

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Сейчас фигуранту сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

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Фото: facebook.com/yuriy.vitrenko

Напомним, в Киеве советница главы Дарницкой районной государственной организации попалась на получении взятки в 650 тысяч гривен.

Кроме этого, на Закарпатье разоблачили во взяточничестве ведущего специалиста отдела фитосанитарных мер на границе ГУ Госпродпотребслужбы.

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Киев взятка СБУ

Источник: Сегодня

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