В Киевской области три человека погибли, задохнувшись при чистке канализационной ямы

Также пострадал один человек, его отправили в больницу

В селе Пятигоры Тетиевского района в Киевской области три человека погибли, отравившись парами газов во время чистки канализационной ямы на территории частного дома.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло накануне, 5 августа, около 23:00.

Кроме того, один человек пострадал, его госпитализировали в больницу.

Подробности инцидента спасатели не приводят.

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Ранее сообщалось, что в Харькове во время проведения ремонтных работ погибли четверо работников коммунального предприятия. Предварительно известно, трое мужчин и одна женщина задохнулись парами аммиака во время ремонта в колодце на территории иловых полей городских очистных сооружений. В полиции сообщали, что коммунальщики были без средств индивидуальной защиты.

Также сообщалось, что в Днепропетровской области бунтуют жители села Петропавловка. Они уверяют, что местное предприятие сливает нечистоты просто им под окна. Более того, оно загрязняет стоками местную реку, которая протекает по двум областям.

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