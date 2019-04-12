В Киевской области трое парней жестоко пытали 19-летнего товарища из-за велосипеда

Трое парней пытались выбить из из 19-летнего товарища признание в краже велосипеда

Фото: kv.npu.gov.ua.

В селе Матюши Киевской области полицейские задержали группу молодых людей, которые за признание в преступлении жестоко пытали своего товарища. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

По данным правоохранителей, 19-летний парень поздно вечером пришел к одному из товарищей, однако посиделки превратились в пытки. Так, трое односельчан, по предварительному сговору, закрыли парня в хозяйственном помещении, окружили его и били изо всех сил по голове, а к рукам прикладывали оголенные провода, подключив их к электросети.

"Таким жестоким способом они хотели выбить из парня признание в краже велосипеда. Около часа бедняга сидел на корточках, боясь пошевелиться. Когда злодеи поняли, что он не виноват, просто отпустили его домой", – говорится в сообщении.

Около полуночи избитый молодой человек вернулся домой с синяками и темными пятнами на пальцах рук. Крайне перепуганная мать вызвала полицию.

В итоге полиция задержали трех злоумышленников по месту жительства. Местные жители 26, 29 и 30-летнего возраста признались в содеянном и дали показания. Молодым людям объявлены подозрения по ч. 2 ст. 127 и по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

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