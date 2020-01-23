Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,98

В Киевской области у мужчины нашли гранатомет и взрывчатку

23 января, 12:36

Также у 33-летнего сельского жителя нашли подствольные гранаты ВОГ-25, патроны и другие запрещенные предметы

/ Фото: Pixabay

Полиция Киевской области изъяла у жителя села Гоголев (Броварский район) целый арсенал оружия и взрывчатки.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, у 33-летнего мужчины нашли гранатомет РПГ-26, подствольные гранаты ВОГ-25, пластид, патроны различного калибра и другие запрещенные законом предметы.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области

Реклама

В тренде
Рекордные кражи в Киеве: сейф на рельсах и 800 тыс. долларов

Изъятое отправлено на экспертизу. Мужчина ранее уже имел проблемы с законом и на данный момент он задержан. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в пгт Володарка Киевской области в ходе обыска у подозреваемого в краже правоохранители нашли гексоген. Это взрывчатое вещество принадлежит к группе взрывчатых веществ повышенной мощности, имеет высокую удельную энергию и скорость детонации.

Также сообщалось, что мужчина в Виннице заявил о бомбе в городском облэнерго – на ее поиски оперативники потратили несколько часов, но ничего подозрительного не нашли. А вот на след псевдоминера вышли быстро.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

оружие взрывчатка киевская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назад
Под Киевом нашли тело подростка, пропавшего два дня назадПроисшествия
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видео
В Киеве Ocean Plaza затопило кипятком: новые подробности, фото и видеоВласть
Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событий
Драка с Кивой в центре Киева: нардеп рассказал свою версию событийПроисшествия
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезла
В Киеве девочка пошла вынести мусор и исчезлаПроисшествия
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя
Жуткое ДТП на Братиславской в Киеве: погибшего водителя "вырезали" из разбитого автоПроисшествия
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали детали
ЧП в метро Киева: в подземке рассказали деталиПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...