В Киевской области у мужчины нашли гранатомет и взрывчатку

Также у 33-летнего сельского жителя нашли подствольные гранаты ВОГ-25, патроны и другие запрещенные предметы

/ Фото: Pixabay

Полиция Киевской области изъяла у жителя села Гоголев (Броварский район) целый арсенал оружия и взрывчатки.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе, у 33-летнего мужчины нашли гранатомет РПГ-26, подствольные гранаты ВОГ-25, пластид, патроны различного калибра и другие запрещенные законом предметы.

Фото: ГУ Нацполиции в Киевской области Реклама

Изъятое отправлено на экспертизу. Мужчина ранее уже имел проблемы с законом и на данный момент он задержан. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в пгт Володарка Киевской области в ходе обыска у подозреваемого в краже правоохранители нашли гексоген. Это взрывчатое вещество принадлежит к группе взрывчатых веществ повышенной мощности, имеет высокую удельную энергию и скорость детонации.

Также сообщалось, что мужчина в Виннице заявил о бомбе в городском облэнерго – на ее поиски оперативники потратили несколько часов, но ничего подозрительного не нашли. А вот на след псевдоминера вышли быстро.

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