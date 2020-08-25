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В Киевской области участились пожары: за сутки огонь уничтожил 15 га сухой травы

25 августа, 10:13

Наталья Руда Наталья Руда

Спасатели за сутки ликвидировали 27 возгораний в экосистемах

В Киевской области участились пожары в открытых экосистемах. За последние сутки пожарные ликвидировали 27 возгораний.

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Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

"Спасатели Киевской области ликвидировали 27 пожаров травяного настила на площади 15,085 га в Тетиевском, Яготинском, Белоцерковском, Ставищенском, Кагарлыкском и Богуславской районах", – говорится в сообщении.

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

Фото: ГУ ГСЧС в Киевской области

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Погибших и пострадавших в результате пожаров нет, однако спасатели напомнили, что выжигание сухостоя и мусора не приносят пользы, а наоборот – вредит людям и животным.

Напомним, что весной в Чернобыльской зоне бушевали масштабные пожары. Возгорание произошло в начале апреля и огонь быстро распространился на большие участки. Ситуацию усугубляли ветер и сухая погода. За несколько дней огонь вплотную подошел к Припяти и электростанции, а также к могильнику радиоактивных отходов.

Позднее пошли дожди, и открытый огонь удалось потушить, но уже через пару дней ураганный ветер, который обрушился на Киев и область, повторно раздул пожар.

В результате ЧП выгорели 11,5 тыс. гектаров территорий, не обошлось без погибших животных.

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киевская область пожар ГСЧС

Источник: Сегодня

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