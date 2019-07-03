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В Киевской области умер учитель, подозреваемый в педофилии

3 июля, 10:07

У мужчины остался сын

В Бориспольском районе умер учитель Юрий Забродин, которого подозревали в развратных действиях в отношении учеников. Мужчина работал в Мирненской школе учителем географии, о смерти педагога сообщается на странице учебного заведения в Facebook.

Его похоронили в Мирном 1 июля. У мужчины остался сын.

Ранее прокуратура региона сообщала, что в Борисполе работник одного из образовательных учреждений развращал малолетних детей. По данным следствия, на протяжении года (с февраля 2018 по февраль 2019) подозреваемый, неоднократно с целью удовлетворения своей половой страсти, совершал физические развратные действия в отношении пятерых малолетних.

Напомним, в в Запорожье разоблачили 23-летнего жителя города, который насиловал двухлетнего ребенка.


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Ранее в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

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Тег педофил, гибель, киевская область

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