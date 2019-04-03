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В Киевской области в детском саду нашли опасные минометные мины

Сегодня, 12:57

Шесть взрывоопасных мин нашли на территории детсада во время земляных работ

В Киевской области в детском саду нашли опасные минометные мины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/482/555/5ca482555af2d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/482/555/5ca482555af2d.jpg Происшествия Шесть взрывоопасных мин нашли на территории детсада во время земляных работ

В Киевской области на территории детского сада в селе Андреевка Макаровского района во время проведения земляных работ нашли шесть взрывоопасных минометных мин времен Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в регионе.

"После осмотра места происшествия и проверки прилегающей территории специалистами ГСЧС были подняты на поверхность шесть минометных мин, которые изъяты и обезврежены на специальном полигоне", - говорится в сообщении. 

Напомним, что в Ровенской области уничтожили полсотни мин времен Второй мировой войны. Боеприпасы, в 150 метрах от железнодорожного пути, нашел местный житель. Обнаружив опасную находку, мужчина сразу сообщил об этом правоохранителям. Прибывшие на место пиротехники обследовали территорию и изъяли из-под земли опасные снаряды: все были в боевом состоянии. Если бы боеприпасы детонировали, разрушения были бы в радиусе до полукилометра. Сейчас опасности для людей нет, а мины ликвидировали.


Не так давно в поселке Николаевка Софиевского района Днепропетровской области археологи обнаружили 44 мины времен Второй мировой войны.

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Тег детский сад, киевская область, ГСЧС, минометные мины

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