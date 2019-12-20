В Киевской области в ДТП пострадал годовалый малыш

Всего за сутки на дорогах региона произошло четыре аварии с пострадавшими

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В Киевской области за прошлые сутки произошло четыре ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в регионе.

Так, 19 декабря утром на автодороге Белая Церковь – Тараща близ с. Троицкое водитель легковушки Mazda не предоставил преимущество в движении другому авто. Вследствие ДТП двух пассажиров первого авто, среди которых годовалый ребенок, доставили в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Также в Кагарлыке в аварии пострадал велосипедист, которого сбила женщина за рулем Opel. Пострадавшего с сотрясением головного мозга и переломами ребер госпитализировали.

При этом два ДТП произошли вечером в Киево-Святошинском районе. Одно из них произошло на трассе Киев – Одесса возле Чабанов. Там киевлянин сбил мужчину, который чинил свой автомобиль. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой травмой позвоночника и ушибом. Вторая авария произошла в Вишневом – там легковушка сбила пешехода на "зебре". Мужчина получил черепно-мозговую травму и перелом ноги.

Напомним, в ноябре в Киеве лоб в лоб столкнулись маршрутка и Toyota: два человека погибли, 11 человек пострадали. Авария произошла на перекрестки ул. Зодчих и ул. Литвиненко-Вольгемут. По данным спасателей ГСЧС, пострадавшие – пассажиры микроавтобуса.

Также в Буче столкнулись Porsche Cayenne и маршрутка. В результате аварии погибли два человека, еще трое получили травмы. Все они были пассажирами местной маршрутки "Буча – Ирпень", их госпитализировали в одну из ближайших больниц.

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